Эриксен получил вызов в сборную Дании на мартовские матчи

Пресс-служба Датского футбольного союза сообщила о том, кто из игроков получил вызов в национальную команду на мартовские матчи.

Отметим, что в состав был включен атакующий полузащитник Кристиан Эриксен – в конце января этого года он возобновил свою клубную карьеру, подписав контракт с «Брентфордом».

Таким образом, 30-летний хавбек имеет возможность сыграть за сборную в контрольных матчах с Нидерландами и Сербией, которые состоятся 26 и 29 марта соответственно.

Напомним, что Эриксен не вызывался в сборную Дании с лета 2021 года, когда футболист перенес остановку сердца во время матча группового этапа чемпионата Европы с Финляндией (0:1). В связи с этим игроку был установлен кардиовертер-дефибриллятор.