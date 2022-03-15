Михаил Вилков: Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий

Бывший российский арбитр Михаил Вилков высказался по поводу недовольства главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого судейскими решениями в матче 21-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:2).

Отметим, что после вчерашней игры наставник заявил, что арбитр встречи Виталий Мешков «плюнул в лицо всем, кто пришел на футбол». Добавим, что на 19-й минуте рефери показал прямую красную карточку форварду казанцев Виталию Лисаковичу.

– Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий. На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол, – цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

В данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 13 очков.

В следующем туре клуб из Татарстана сыграет в гостях против ЦСКА. Встреча пройдет 20 марта.