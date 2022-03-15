«Милан» отказался продавать Леау в «ПСЖ» за 70 миллионов евро

Руководство «Милана» намерено сохранить в своем составе флангового нападающего Рафаэла Леау.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, 22-летнего португальца планировал подписать «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что парижане были готовы заплатить за футболиста сумму около 70 миллионов евро, однако «россонери» отказались отпускать форварда. При этом сам игрок также выразил желание остаться в Италии.

Напомним, что Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля». В общей сложности он провел за команду 105 матчей, забил 24 гола и отдал 15 результативных пасов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.