Крыховяк до конца сезона будет играть за АЕК

АЕК объявил о том, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк будет выступать за греческую команду до конца текущего сезона.

Напомним, что ФИФА дала возможность всем легионерам российских клубов уехать из страны и найти себе команды, в которых они будут выступать оставшуюся часть сезона.

Крыховяк стал игроком «Краснодара» в августе прошлого года. Всего на счету хавбека 15 проведенных матчей за «быков», в которых он забил пять голов и отдал две результативных передачи. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024-го.