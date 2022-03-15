«Краснодар» объявил о том, что Крыховяк приостановил свой контракт

«Краснодар» объявил, что польский полузащитник Гжегож Крыховяк воспользовался возможностью, предоставленной ФИФА, приостановить контракт с российской командой.
По данным пресс-службы клуба, Крыховяк не будят являться игроком «быков» с 12 марта по 1 июня 2022 года.
Добавим, что уже известно, что оставшуюся часть сезона Крыховяк проведет в греческом АЕКе.
Напомним, что Крыховяк пополнил состав «Краснодара» в августе прошлого года. Всего на счету хавбека 15 проведенных матчей за «быков», в которых он забил пять голов и отдал две результативных передачи.
источник: ФК «Краснодар»