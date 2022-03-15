«Краснодар» объявил о том, что Крыховяк приостановил свой контракт

Англия смогла — чем мы хуже? Как наш футбол может опуститься до уровня Лихтенштейна, чтобы воскреснуть

Отстранение российских клубов от европейских турниров даже на пару лет отбросит наш чемпионат в середину таблицы коэффициентов УЕФА. А если бан продлится дольше, мы окажемся на дне.