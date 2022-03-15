Дмитрий Селюк: Я всегда против команды, в которой играет Роналду

- Итак, главный матч дня в европейском футболе пройдет поздно вечером на «Олд Траффорд». «Атлетико» в этом сезоне сильно штормит, «Юнайтед» сотрясают скандалы. Что ждете от этого матча?
- Я всегда против команды, в которой играет Роналду. Поэтому я хочу, чтоб дальше прошел «Атлетико». Да, Симеоне играет часто в не очень зрелищный футбол, но забить его команде трудно, а такой футбол дает результат.
Вы правы, в нынешнем сезоне «Атлетико» играет очень неровно – могут выдать отличный матч, а иногда совсем блекло выглядят. Но, все же, верю в Симеоне.
АНОНС
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» пройдет в Манчестере.
Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 22.45.
источник: «Советский спорт»