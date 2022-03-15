Орлов выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Комментатор Геннадий Орлов выступил против расширения российской премьер-лиги и предложил свою идею компенсации международных турниров.

«Расширение до 18 команд. Здесь не все так однозначно. Возникает вопрос по поводу уровня клубов. Хватит ли у нас столько команд, которые могут составлять конкуренцию, сопротивляться? Пока я сомневаюсь. В сложившихся условиях я предлагаю возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА отстранил российские национальные и клубные команды от турниров под своей эгидой. РФС подал апелляцию на данное решение. CAS постановил, что оно останется в силе до окончания судебных разбирательств.