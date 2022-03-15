Стал известен первый комментарий Крыховяка после перехода в АЕК

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал подписание контракта с греческим АЕКом.

«Новая глава», - приводит слова Крыховика Sport24.ru, ссылаясь на его социальные сети.

Напомним, что ФИФА дала возможность всем легионерам российских клубов уехать из страны и найти себе команды, в которых они будут выступать оставшуюся часть сезона.

Крыховяк стал игроком «Краснодара» в августе прошлого года. Всего на счету хавбека 15 проведенных матчей за «быков», в которых он забил пять голов и отдал две результативных передачи. Его соглашение с российской командой рассчитано до 30 июня 2024-го, на данный момент оно приостановлено.