Футболисты «Реала» Бензема и Менди могут не сыграть против «Барселоны»

Нападающий Карим Бензема и защитник Ферлан Менди могут не помочь мадридскому «Реалу» в домашнем матче 29-го тура испанской примеры против «Барселоны», сообщает RT, ссылаясь на Marca.

По данным источника, оба футболиста испытывают дискомфорт из-за повреждений, окончательные решения по их участию будут приняты после МРТ.

В текущем сезоне Бензема сыграл в 25 матчах ла лиги, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

На счету Менди - 18 игр, один забитый мяч и одна голевая передача.