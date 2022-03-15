«Футболисты создают искусство». Почему Смородская против идей Газзаева

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала идею Валерия Газзаева о создании в России закрытой футбольной лиги.

«Я категорически против всего того, что предложил Газзаев. Пусть они все уже угомонятся в конце концов с такими бредовыми идеями!

Создание закрытой футбольной лиги будет нести за собой плохие последствия. Наш футбол станет только хуже. Закрываться дальше уже просто некуда. Футбол - это открытое действие, взаимопроникновение хороших футболистов. Они создают искусство. Поэтому, повторюсь, я против любого рода ограничений. Хватит! В футболе должно быть больше свободы!», - приводит слова Смородской Sport24.ru.

Напомним, ранее Газзаев предложил создать в России закрытую Суперлигу из 40 команд и ввести новый лимит на легионеров, допускающий присутствие максимум трех иностранцев в заявке команды.