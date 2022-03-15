Матч Лиги чемпионов «Лилль» - «Челси» состоится несмотря на санкции против Абрамовича

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» состоится вопреки санкциям, которые были наложены на нынешнего владельца «аристократов» Романа Абрамовича.

Об этом сообщает RMC Sport.

По словам источника, санкции, введенные Евросоюзом против российского бизнесмена Романа Абрамовича, не помешают игре «Лилль»- «Челси». Лицензия английского клуба, выданная британским правительством, распространяется и на матчи Лиги чемпионов. При этом, если «Челси» выйдет в следующую стадию турнира, лондонский клуб вряд ли получит призовые в размере 1,8 миллиона евро, которые причитаются четвертьфиналистам Лиги чемпионов.

Напомним, что первый матч противостояния завершился со счетом 2:0 в пользу «синих». Ответный матч пройдет завтра, 16 марта, на стадионе «Пьер Моруа» во Франции.