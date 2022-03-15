В Госдуме назвали плюсы от санкций УЕФА

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев объяснил, почему от санкций УЕФА в отношении российских клубов может быть польза.

«Считаю, что нашим футбольным клубам нужно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможных дальнейших юридических шагов. При этом нам нужно правильно использовать сложившуюся ситуацию для улучшения внутренних турниров, их усиления за счет ухода международных клубных соревнований, формирование другой экономической стратегии развития клубов», - приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, Европейский футбольный союз отстранил все клубные и национальные российские команды от международных соревнований под своей эгидой. РФС подал апелляцию в CAS на это решение. Заморозить санкции УЕФА сразу не представилось возможным, дальше дело будет рассматриваться в обычном порядке.