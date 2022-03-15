«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Магуайр, Варан, Теллес, Мактоминей, Фред, Эланга, Фернандеш, Санчо, Роналду.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Рейнилду, Де Пауль, Эррера, Коке, Лоди, Гризманн, Жоау Фелиш.
Напомним, первый матч в Испании завершился вничью 1:1.
Встреча пройдет в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 23.00 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)