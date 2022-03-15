«Аякс» - «Бенфика»: Онана, Аллер и Отаменди выйдут с первых минут

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Йохан Кройф Арена», состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой». Игра начнется в 23:00 мск.
Стали известны стартовые составы играющих команд.
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс, Аллер, Антони.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт, Вайгль, Нуньес, Гонсалу Рамуш, Эвертон.
Напомним, что первый матч противостояния завершился со счетом 2:2.
источник: «Советский спорт»