Свищев надеется, что Абрамович решит создать в России футбольный клуб высочайшего уровня

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев раскритиковал Великобританию за санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича.

По этой причине Абрамович не смог продать команду. Ранее он передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда.

«Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна? Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду. С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня. Думаю, сейчас самое время для того, чтобы использовать момент для качественного улучшения наших спортивных клубов за счёт собственных ресурсов», - приводит слова Свищева «РИА Новости».

Добавим, что из-за санкций к Абрамовичу «Челси» получил запрет на проведение трансферов и продление контрактов со своими футболистами. При этом команда не может продавать билеты на матчи фанатам, не имеющих абонементы.