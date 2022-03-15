Газзаев заявил, что иностранные тренеры ничего не дали российскому футболу

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что иностранные тренеры не способствовали развитию российского футбола.

«Считаю также, что в закрытой Суперлиге России должны работать исключительно отечественные специалисты. Приглашение иностранцев - это дань моде, на мой взгляд. По сути, они ничего не дали российскому футболу, и мы в рейтинге УЕФА опустились на 10 место в клубном футболе. Почему наша тренерская школа сдала? Потому что с ними толком не работали.», - приводит слова Газзаева «РБ-Спорт»

Напомним, что УЕФА отстранил российские национальные и клубные команды от турниров под своей эгидой. РФС подал апелляцию на данное решение. CAS постановил, что оно останется в силе до окончания судебных разбирательств.