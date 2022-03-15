РФС - о решении CAS оставить отстранение УЕФА в силе: Рассмотрение дела продолжится

Служба коммуникаций РФС дала комментарий на решение CAS не отменять отстранение российских национальных клубных команд от турниров под эгидой УЕФА.

«Данное решение касается только соревнований под эгидой УЕФА и относится только к обеспечительным мерам. Рассмотрение самого дела продолжится в соответствии с определяемым CAS порядком», - приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Напомним, что в текущем сезоне из российских клубов в еврокубках продолжал участвовать «Спартак», который должен был в 1/8 финала Лиги Европы играть с «Лейпцигом».