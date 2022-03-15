«Он играет ключевую роль». Тухель - о вратаре «Челси» Менди

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель похвалил голкипера команды Эдуарда Менди за надежную игру.

«Эду - превосходный парень с крепким характером. При этом он скромен. Думаю, все в «Челси», включая болельщиков желают ему успехов, поскольку он полностью отдается команде. Он играет ключевую роль, так что я рад его прогрессу. С момента моего прихода в «Челси» он играл просто блестяще», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, лондонцы выиграли первый матч 1/8 финала у французского «Лилля» со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 16 марта и станет гостевой для подопечных Тухеля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Добавим, что после введения санкций британским правительством в отношении владельца «аристократов» Романа Абрамовича клуб нача испытывать серьезные финансовые трудности.