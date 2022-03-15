Экс-игрок «Жемчужины» Лях: Черчесов считает, что он всегда прав

Бывший игрок сочинской «Жемчужины» Андрей Лях вспомнил период в карьере, когда он работал под руководством нынешнего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Большой плюс Черчесова – он упорно верит в то, что делает, в свой успех. А ещё считает, что он всегда прав. Неважно, что это может быть не так. Он хороший мотиватор. У него выстроен тренировочный процесс. Он делегировал его своим помощникам, которым полностью доверяет.

Ещё во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды», — приводит слова Ляха Sports.ru.

Российский специалист тренировал сочинский клуб с 2010 по 2011 годы.