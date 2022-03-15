Вице-президент «Барселоны» - о трансфере Холанда: Мы говорим о суммах, которые недоступны для нас

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромео высказался о возможном приобретении каталонцами Эрлинга Холанда.

«Для «Барселоны» нет ничего невозможного, но это сложно. Холанд входит в пятерку самых желанных футболистов на мировом рынке. За него борются разные клубы — у одних более здоровая экономическая ситуация, другие просто не играют по тем же правилам, что и мы. У некоторых есть определенные привилегии, которые облегчают им жизнь. Это не от меня зависит, но мы говорим о суммах, которые в настоящее время нам недоступны», — цитирует Ромеу COPE.

Добавим, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он провел за «шмелей» 79 матчей, забил 80 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.