Домашняя арена «Барселоны» в названии будет включать имя нового спонсора

Домашний стадион каталонской «Барселоны» сменит название из-за заключения спонсорского контракта с стриминговым сервисом Spotify.
По соглашению Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба в течение следующих четырех сезонов. В рамках сотрудничества стадион «Барселоны» будет переименован в «Камп Ноу Spotify».
«Видение партнерства заключается в создании новой платформы, которая поможет артистам взаимодействовать с глобальным сообществом болельщиков «Барселоны», — говорится в заявлении каталонской команды.
В нынешнем сезоне подопечные Хави идут на третьем месте в Примере с 51 очком. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 баллов.
источник: ФК «Барселона»