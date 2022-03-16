«Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде с минимальным преимуществом одолел «Манчестер Юнайтед».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч за четыре минуты до перерыва забил бразильский защитник «матрасников» Лоди.
Таким образом, подопечные Диего Симеоне смогли пробиться в четвертьфинал турнира. Манкунианцы покидают Лигу чемпионов.
Напомним, первая встреча закончилась вничью 1:1.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 0:1 (0:1)
Гол: Лоди, 41
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Магуайр (Мата, 84), Варан, Теллес, Мактоминей (Погба, 68), Фред (Кавани, 76), Эланга (Рэшфорд, 67), Фернандеш (Матич, 68), Санчо, Роналду.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Рейнилду, Де Пауль, Эррера, Коке (Кондогбия, 80), Лоди, Гризманн, Жоау Фелиш (Фелипе, 90).
Предупреждения: Матич, 81; Далот, 87 - Де Пауль, 43.