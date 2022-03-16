«Бенфика» обыграла «Аякс» в ответном матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, на стадионе «Йохан Кройф Арена», состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил Дарвин Нуньес на 77-й минуте игры.
Таким образом, «Бенфика» вышла в следующую стадию турнира, обыграв амстердамцев по сумме двух матчей (3-2).
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
«Аякс» (Амстердам) - «Бенфика» (Лиссабон) 0:1
Голы: Нуньес 77
«Аякс»: Онана, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Бробби, 81), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 81), Аллер, Антони.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 46), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 72), Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81), Гонсалу Рамуш.
Предупреждения:
Гонсалу Рамуш (67), Тимбер (83).