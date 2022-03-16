Шамиль Газизов: В повестке собрания клубов РПЛ нет вопроса о возвращении к системе «весна-осень»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, что вопрос о возвращении формата «весна-осень» не фигурирует в повестке общего собрания клубов РПЛ.

«Не знаю, будет ли подниматься вопрос о возвращении к системе «весна-осень» на общем собрании клубов. В повестке его нет», – приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что Российская премьер-лига (РПЛ) 22 марта проведет общее собрание клубов. Ранее сообщалось, что на собрании должны быть рассмотрены вопросы моратория на вылет, расширения лиги, лимита на легионеров, а также фиксации курса евро.