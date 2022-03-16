«Манчестер Сити» готов предложить Холанду контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Сити» готов предложить норвежскому форварду контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в английской премьер-лиге.

Добавим, что на данный момент в больше всех в АПЛ зарабатывают португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, получающие около 385 тысяч фунтов в неделю.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности норвежец провел за немецкий клуб 80 матчей, записав на свой счет 80 забитых мячей и 21 голевую передачу. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2023/24.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.