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«Манчестер Сити» готов предложить Холанду контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
16 марта 2022 11:31

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Сити» готов предложить норвежскому форварду контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в английской премьер-лиге.

Добавим, что на данный момент в больше всех в АПЛ зарабатывают португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, получающие около 385 тысяч фунтов в неделю.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности норвежец провел за немецкий клуб 80 матчей, записав на свой счет 80 забитых мячей и 21 голевую передачу. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2023/24.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 миллионов евро.

источник: The Daily Mail
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