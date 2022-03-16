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«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку качеству работы Мешкова на матче с «Ростовом»

В казанском клубе указали на 13 ошибочных или спорных судейских решений.
16 марта 2022 11:50

Как сообщает пресс-служба «Рубина», казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Кроме того, в клубе попросили дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады, отметив, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым.

Напомним, что встреча 21-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ростовом» завершилась поражением казанской команды со счетом 1:2. После игра наставник «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально высказался о работе судейской бригады во время игры, заявив, что «Мешков – это просто пародия на судью».

источник: ФК «Рубин»
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