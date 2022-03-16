Дмитрий Селюк: Роналду и Месси – гири на ногах своих нынешних команд

Футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему после вчерашнего матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» (0:1) эпоха Криштиану Роналду завершилась.

- Больше всего внимание игре Роналду. Великие именно в таких матчах должны спасать, а он сыграл совсем бездарно.

- К сожалению, да. И это относится не только к Роналду, но и к Месси. Можно говорить, что два этих великих футболиста на сегодня являются гирями на ногах своих команд и тянут эти команды ко дну. Их великая эпоха закончилась.

Криштиану всего один раз ударил по воротам в самом важном для «Манчестере» матче сезона. У него все чаще взлеты, или скажем, хорошие матчи, чередуются с провальными. А все привыкли, что уже много лет Роналду показывает только стабильную игру.

ФАКТЫ

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала ответного матча Лиги чемпионов 0:1. Гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди. Первая игра в Мадриде завершилась вничью 1:1.