Азмуна ждут в Санкт-Петербурге на экспертизу по установлению отцовства

История с непризнанным отцовством иранского футболиста идет уже второй год. Осенью прошлого года девушка из Казани по имени Алия обвинила Сердара в том, что он отказывается платить алименты. Она утверждает, что в мае 2021-го родила от него ребенка, затем дала понять, что вправе рассчитывать на 25 процентов от зарплаты Азмуна. Деньги это немалые, учитывая, что зарабатывал легионер в РПЛ миллионы евро.

Алия пыталась с Азмуном договориться, но, по ее словам, ничего хорошего из этого не вышло. Футболист ребенка своим не признает, но платил все это время 12 тысяч рублей в месяц. Такая «щедрость» задела мать ребенка, и она подала в суд с целью добиться проведения генетической экспертизы, сообщает «Петербургский дневник».

Адвокат девушки Андрей Дмитриев заявил, что по делу назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление отцовства. «Экспертиза пройдет в Санкт-Петербурге, футболист обязан приехать, несмотря на возникшие трудности с прямыми рейсами из Германии в Россию. Ждем, когда вступит в силу определение на назначение экспертизы, и если не поступит никаких жалоб со стороны ответчика, то дело отправится в экспертное учреждение, откуда поступит вызов на конкретную дату», - цитирует источник его слова.

Но приедет ли Азмун в Питер в такое время – вот в чем вопрос. Найти причину не ехать сегодня из Европы в России очень легко.