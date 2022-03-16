РФС обратился в комитет по этике из-за скандальных высказываний Слуцкого

Комитет по этике РФС рассмотрит критические высказывания главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча 21-го тура с «Ростовом» (1:2).

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Также отмечается, что поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее.

Ранее стало известно, что казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи. Кроме того, в клубе попросили дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады.