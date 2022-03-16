«Спартак» условно наказали закрытием двух секторов на один домашний матч

КДК РФС условно наказал «Спартак» закрытием секторов D122 и D123 на один матч за нецензурную лексику болельщиков красно-белых во время матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков. На секторы D122 и D123 запрещен допуск на один домашний матч условно, с испытательным сроком до конца сезона», – приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Напомним, что «Спартак» в матче 21-го тура российской премьер-лиги, который состоялся в Москве на «Открытие Арене» уступил «Краснодару» со счетом 1:2. После этого поражения красно-белые продолжают занимать девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре московская команда на выезде встретится с «Нижним Новгородом». Встреча пройдет 19 марта.