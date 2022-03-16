КДК принял решение дисквалифицировать Лисаковича на два матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил, что организация решила дисквалифицировать форварда «Рубина» Виталия Лисаковича на несколько игр за удаление в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

Напомним, что белорусский футболист получил красную карточку на 19-й минуте за подкат сзади, в результате которого он шипами въехал в полузащитника Хорена Байрамяна.

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с «Ростовом». В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео. Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом, Лисакович пропустит игры «Рубина» против ЦСКА в гостях (20 марта) и «Химок» дома (1 апреля).