«ПСЖ» ведет переговоры с Конте

«ПСЖ» начал переговоры с итальянским тренером Антонио Конте, сообщает Calciomercato.com.

В настоящий момент он возглавляет лондонский «Тоттенхэм», но, по данным источника, в их соглашении указана возможность его расторжения по окончанию сезона.

Напомним, что «ПСЖ» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (3:2).

Конте занимает пост главного тренера «Тоттенхэма» со 2 ноября, в прошлом сезоне он привел «Интер» к чемпионству в серии А.