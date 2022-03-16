Алексей Миранчук не поможет «Аталанте» в матче с «Базелем»

Вадим Шпинев, агент российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его клиент пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Аталанты».
«Из-за небольшого мышечного спазма было принято решение пропустить две игры. Со следующей недели надеемся на полноценное возвращение в общую группу», - приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Игра между «Байером» и «Аталантой» пройдет завтра. В первой встрече, прошедшей в Бергамо, с преимуществом в один гол выиграла итальянская команда (3:2).
источник: Чемпионат.com