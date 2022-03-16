Алексей Миранчук не поможет «Аталанте» в матче с «Базелем»

В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022

18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.