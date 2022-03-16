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Алексей Миранчук не поможет «Аталанте» в матче с «Базелем»

Ранее российский полузащитник пропустил встречу против «Дженоа».
16 марта 2022 18:21
автор: Максим Скороходов

Вадим Шпинев, агент российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его клиент пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Аталанты».

«Из-за небольшого мышечного спазма было принято решение пропустить две игры. Со следующей недели надеемся на полноценное возвращение в общую группу», - приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Игра между «Байером» и «Аталантой» пройдет завтра. В первой встрече, прошедшей в Бергамо, с преимуществом в один гол выиграла итальянская команда (3:2).

источник: Чемпионат.com
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