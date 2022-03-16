Комитет по этике рассмотрит критику Слуцкого в адрес Мешкова 24 марта

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев рассказал, когда организация рассмотрит слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судьи Виталия Мешкова.
«Заседание назначено на 24 марта. Пока в повестку входит этот один вопрос», - приводит слова Андреева ТАСС.
Ранее стало известно, что казанский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи. Кроме того, в клубе попросили дать оценку качеству работы на матче судьи Виталия Мешкова и всей судейской бригады.
источник: ТАСС