Тухель, Почеттино и Лопетеги являются кандидатами на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кого руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает на пост главного тренера основной команды со следующего сезона.
По данным The Guardian, ими являются главный тренер «Челси» Томас Тухель, наставник «Севильи» Хулен Лопетеги, Маурисио Почеттино, возглавляющий «ПСЖ», Эрик тен Хааг из «Аякса», а также главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
Последний навряд ли перейдет в клубную работу, так как сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, который начнется в конце года.
Напомним, что до конца текущего сезона обязанности главного тренера «МЮ» исполняет Ральф Рангник.
источник: The Guardian