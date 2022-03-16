Раньери рассказал, почему Абрамович купил «Челси»

Бывший тренер «Челси» Клаудио Раньери рассказал, почему российский бизнесмен Роман Абрамович купил клуб.

«Он был молод и полон энтузиазма. Как ребенок на детской площадке. И тут мы пробиваемся Лигу чемпионов, обыграв в последнем туре чемпионата «Ливерпуль». Если бы не эта победа, история « синих » была бы другой», - цитирует Раньери Sportskeeda.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.