Левников будет работать на матче ЦСКА - «Рубин», а Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов»

Российская премьер-лига называла имена судей, назначенных на матчи 22-го тура.
«Урал» – «Химки»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты – Алексей Лунев, Игорь Князев; VAR – Владислав Безбородов.
«Нижний Новгород» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Алексей Ширяев, Андрей Образко; VAR – Иван Сиденков.
«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты – Владислав Назаров, Роман Милюченко; VAR – Евгений Турбин.
«Зенит» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Арам Петросян, Максим Ковалев; VAR – Алексей Сухой.
ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Игорь Панин.
«Уфа» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; VAR – Алексей Матюнин.
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов.
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; VAR – Евгений Кукуляк.
Добавим, что игры 22-го тура пройдут 19 и 20 марта.