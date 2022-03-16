Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» гостевую победу над «Майнцем»

Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка

Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.