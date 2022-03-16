Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» гостевую победу над «Майнцем»

Дортмундская «Боруссия» в гостевом матче 25-го тура бундеслиги победила «Майнц» со счетом 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель».
Таким образом, идущие вторыми «шмели» сократили отставание от лидирующей «Баварии» до четырех очков, а хозяева поля остались с 34 очками на десятой строчке.
19 марта пройдут матчи «Майнц» - «Арминия» и «Кельн» - «Боруссия».
Бундеслига
25-й тур
«Майнц» (Майнц) - «Боруссия» (Дортмунд) - 0:1 (0:0)
Гол: Витсель, 87
источник: «Советский спорт»