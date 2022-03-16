«Нижний Новгород» приостановил контракт с Ларсеном и объявил об уходе Игбуна

«Нижний Новгород» объявил о приостановке контракта с норвежским полузащитником Ларсом Олденом Ларсеном и завершении по обоюдному согласию трудовых отношений с нигерийским форвардом Сильвестром Игбуном.

«Слай» успел провести за всего один матч за «Нижний Новгород», первую часть сезона он провел в московском «Динамо».

Ларсен в феврале перебрался в российский чемпионат из норвежского Мьендалена. В составе «Нижнего Новгорода» он принял участие в четырех играх.

Оба футболиста не успели отличиться результативными действиями за команду Александра Кержакова.