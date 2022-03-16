РФС уволил главу блока развития ФНЛ

Глава блока развития ФНЛ Герман Чистяков был уволен Российским футбольным союзом, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, РФС разочаровался в сотруднике, который не провел на своем посту и года.

Напомним, что до отстранения российских клубов РФС планировал провести реформу ФНЛ.

По проекту «Сатурн-20» команды предлагалось разделить на две подгруппы «золотую» и «серебряную», первая боролась бы за выход в РПЛ, вторая - за проход в первую десятку ФНЛ, при этом планировалось, что место, занимаемое командой перед зимней паузой, давало путевку в стыковые матчи за право оказаться в РПЛ (для «золотой» группы) или вынудило весной бороться за выживание независимо от итогового места в турнирной таблице (для «серебряной»).