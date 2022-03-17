Агент Языджи уверен, что ЦСКА дает ему возможность продемонстрировать себя всему миру

Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о перспективах своего клиента.

«Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи. Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь», - приводит слова Бородина «РБ-Спорт».

Напомним, что армейцы зимой арендовали Языджи с правом выкупа у французского «Лилля».

За российский клуб турок забил три гола в четырех играх.