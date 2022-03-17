В «Краснодаре» сокращают персонал

В «Краснодаре» происходят сокращения, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, увольняют детских тренеров в филиалах академии клуба, а также работников селекционного отдела, а именно Евгения Бузникина и Юриса Лайзанса.

Ранее комментатор телеканала Константин Генич предположил, что «Краснодару» грозит банкротство.

Напомним, что у владельца клуба Сергея Галицкого возникли финансовые проблемы из-за закрытия его банковских счетов в Европе. Forbes оценивает его состояние на сегодняшний день в 3,2 млрд долларов при том, что в марте 2014 года оно составляло около 10,3 млрд.