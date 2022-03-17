Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным победный пенальти «Краснодара» в ворота «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза провела оценку работы биригады арбитров во главе с Евгением Кукуляком на матче 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (1:2).

По мнению ЭСК РФС, Кукуляк правильно отменил оба мяча «Спартака» после подсказки ВАР, напомним, гол Бакаева отменили из-за офсайда Шамара Николсона, а сам форвард во втором случае коснулся мяча рукой.

Однако, ЭСК не согласился с назначенным в ворота красно-белых пенальти, благодаря которому «Краснодар» забил победный гол. По мнению комиссии, контакт опорника «Спартака» Кристофера Мартинса с ногой полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна был незначительным и прошел вскользь, поэтому в данном случае не было фола.