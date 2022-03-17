Караваев вместе с Карпиным решил, что ему лучше набирать форму в клубе

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, о том, как было принято решение, что Валерий Карпин не вызовет его на сбор национальной команды.

«Мы созвонились и на данном этапе решили, что лучше мне готовиться с «Зенитом» — возможно, в двухразовом режиме. Я пропустил ответный матч с «Бетисом», с «Рубином». Потом выходил на замену, но все равно нужно больше времени, чтобы помогать ребятам все 90 минут. В любой другой ситуации я был бы там», - приводит слова Караваева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в состав сборной России были вызваны крайние защитники Кирилл Заика и Сергей Терехов из «Сочи», Илья Самошников из «Рубина», а также одноклубники Караваева Данил Круговой и Алексей Сутормин.