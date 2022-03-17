Алексей Сафонов: Галицкий – первая ласточка, со временем проблемы коснуться всех

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию футбольного функционера Алексея Сафонова.

- Галицкий лишь хочет выйти с наименьшими потерями из этой ситуации. Это же все не от хорошей жизни. Футбольный клуб – дорогая игрушка.

Галицкий – первая ласточка, проблемы в первую очередь коснулись частного клуба. Со временем проблемы коснуться всех. Я читал, что «Зенит» уже рассматривает варианты сокращения зарплат.

- То есть, у Галицкого частный клуб, поэтому ему первому прилетело, волна накроет всех, только с некоторым лагом. Например, у «Динамо» спонсор ВТБ.

- Конечно, все банки попали под санкции. И никто не может сказать, сколько это все продлится, и во что выльется. Страны, которые ввели против нас санкции, тоже несут большие убытки. Огромный рынок потерян, а товары эти произвели или еще планируют производить. Их теперь тоже куда-то надо девать.