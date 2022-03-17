Алексей Сафонов: Абрамович столько вложил в «Челси», получается – грабь награбленное, как в 1917-м

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию футбольного функционера Алексея Сафонова.

- Галицкий - бизнесмен, он ищет способы минимизировать затраты, - говорит Алексей Сафонов. – Это частный клуб, его владелец ищет, как в нынешних условиях выжить.

- Писали, что у Галицкого есть яхта стоимостью под 250 млн евро. Он ее быстро увел из Франции, яхта была замечена в районе Суэцкого канала. Видимо, спасает от ареста. Если продаст, покроет многие расходы.

- Это его частная собственность. Какое имеют право ее забирать? Дом Дерипаски в Лондоне оккупировали какие-то анархисты. Ну, что это такое?! Если считаете, что эта собственность нечестным путем заработана - доказывайте, проводите расследование. А так, получается – грабь награбленное. Мы это уже проходили в 1917 году.

А что происходит с активами Абрамовича в «Челси», тоже ни в какие ворота. Человек столько вложил в клуб, довел его до нынешнего уровня одной из сильнейших команд мира. Болельщиков же не обманешь – они скандируют его имя.