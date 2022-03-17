Максим Бузникин не стал комментировать информацию о сокращениях в «Краснодаре»

Переведенный из селекционного отдела в тренерский штаб «Краснодара» Максим Бузникин не стал комментировать информацию о сокращениях в клубе.

«Данные вопросы необходимо задавать руководству «Краснодара», я не компетентен на них отвечать», - приводит слова Максим Бузникина RT.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в результате сокращения в «Краснодаре» уволили детских тренеров в филиалах академии клуба, а также работников селекционного отдела, в том числе отца Максима Евгения Бузникина.