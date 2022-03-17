Исполком РФС рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам текущего сезона

Исполком РФС на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о ротации клубов РПЛ по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба организации.
Также исполком изучит вопросы о текущей ситуации в российском футболе и комплексе мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентоспособных российских футболистов.
Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. О текущей ситуации в российском футболе.
2. О комплексе мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентоспособных российских футболистов.
3. О предложении Российской Премьер-Лиги по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/2022 гг.
ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
4. О внесении изменений в ряд регламентирующих документов в связи с признанием по ряду споров Национального Центра Спортивного Арбитража.
5. Об утверждении Стандарта РФС «Футбольные стадионы» и Положения РФС по сертификации стадионов в новой редакции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
6. О работе Департамента сборных команд РФС за 2021 год.
7. О плане работы блока маркетинга и коммерции на 2022 год и эффективности его работы.