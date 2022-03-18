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Болельщики «Црвены Звезды» поддержали Россию во время матча Лиги Европы против «Рейнджерс»

Встреча прошла в Белграде.
18 марта 2022 11:10
автор: Максим Скороходов

Болельщики сербской «Црвены Звезды» поддержали Россию во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:1), сообщает «РИА Новости».

По данным источника, фанаты перечислили «военные конфликты с 1950 года по настоящее время при участии США».

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены по политическим причинам от международных турниров.

«Црвена Звезда» не смогла пройти в следующий раунд Лиги Европы, так как в первом матче проиграла со счетом 3:0.

источник: «РИА Новости»
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