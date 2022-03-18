CAS оставил в силе запрет на участие России в турнирах ФИФА

CAS принял решение оставить в силе запрет ФИФА на участие российских команд в международных соревнованиях до полного рассмотрения апелляции со стороны РФС, сообщает АР.

Таким образом, сборная России не сможет принять участие в стыковых матчах на следующей неделе и пропустит не по спортивным причинам чемпионат мира в Катаре, который состоится в декабре.

Ранее CAS также не согласился снять запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.

Дата рассмотрения апелляции РФС к обеим международным организациям будет обнародована позднее.